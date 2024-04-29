DEAŞ Terör Örgütü Üyeleri İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika
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DEAŞ Terör Örgütü Üyeleri İstanbul'da Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Bozdoğan-32' operasyonuyla DEAŞ terör örgütüne bağlantılı olduğu ve bomba yapım konusunda bilgi sahibi olan iki şüphelinin İstanbul'un Beykoz ilçesinde yakalandığını açıkladı. Operasyon sonucunda çok miktarda bomba yapım malzemesine el konuldu.

29.04.2024 14:11  Güncelleme: 14:18
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen 'Bozdoğan-32' operasyonuyla DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu ve bomba yapım konusunda bilgi sahibi olduğu tespit edilen; K.A. aynı işyerinde kalan M.H. ile birlikte İstanbul'un Beykoz ilçesinde yakalandı" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Bozdoğan-32' operasyonuyla ilgili X hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen 'BOZDOĞAN-32' operasyonuyla DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu ve bomba yapım konusunda bilgi sahibi olduğu tespit edilen; K.A. aynı işyerinde kalan M.H. ile birlikte İstanbul'un Beykoz ilçesinde yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; K.A.'nın bombalı saldırı eylemi hazırlığında olduğu ve bomba yapımında kullanılan kimyasal maddelerle patlamanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini test ettiği tespit edildi.

Ele geçirilen ve bomba yapımında kullanılacağı anlaşılan kimyasal maddelerin büyük çapta patlamaya sebebiyet verebilecek nitelikte kimyasal (patlayıcı) maddeler olduğu anlaşıldı.

Ayrıca yakalanan şahıslar ile bağlantılı olduğu tespit edilen; A.A., İ.İ., Y.A., A.B., I.B. ve Ö.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlar sonucu: bomba yapımında kullanılan çok miktarda malzemeye el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz."

DEAŞ Terör Örgütü Üyeleri İstanbul\'da Yakalandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DEAŞ Terör Örgütü Üyeleri İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika

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