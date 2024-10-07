DEAŞ Üyesine 31 Yıla Kadar Hapis İstemi

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kendisine ait kitabevinde bomba yapımında kullanılan madde ele geçirilen ve terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıl 6 aydan 31 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle 8 Kasım 2023'te "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve el değiştirme" suçlarından tutuklanan S.K. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkındaki DEAŞ soruşturması kapsamında ifadesine yer verilen İ.Ş. "Patlayıcı malzeme ele geçirilen bu kitabevinin sahibi S.K'dir. S.K. bana bir süre bu kitabevinde kalmam için izin vermişti. Daha sonra 'burada uzun süreli kalmak uygun değil diyerek' benim kitabevinde kalmama izin vermedi." beyanında bulundu.

Sanığın DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı aktarılan iddianamede, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın bulunduğu ve Suriye'deki üst düzey örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu bilgisine yer verildi.

S.K'nin, örgüt üyeliğinden haklarında işlem yapılan kişilerle yoğun irtibatının bulunduğu, Bahçelievler Mahallesi'ndeki kitabevinde yapılan aramada 468 gram canlılar üzerinde öldürücü, yaralayıcı ve tahrip edici özelliğe sahip TNT cinsi patlayıcı madde ele geçirildiği, kentte örgütsel ders ve toplantılara katıldığı, ikametinde örgütsel dokümanlar bulunduğu, deşifre olmamak için sürekli telefon hattı değiştirdiği kaydedilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve el değiştirme" suçlarından 15 yıl 6 aydan 31 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık S.K'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.