DEAŞ Üyesine 7 Yıl Hapis Cezası

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Adana'da kapatılan bir kitabevinde el bombası, 5 fünye ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerle yakalanan terör örgütü DEAŞ sanığına "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık R.Ç. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın DEAŞ mensubu kişilerle irtibatı olduğunu, mahkeme kararıyla kapatılan merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'ndeki bir kitabevinde el bombası, 5 fünye, patlayıcı yapımı ve güçlendirilmesinde kullanılan çok sayıda malzeme, değişik çap ve modelde silah ve mühimmat, trafik polisine ait yağmurluk, çok sayıda tabanca, otomatik av tüfeği, bu silahlara ait mermi, fişek, şarjörler ve örgüte ait notlarla yakalandığını belirtti.

Savcı ayrıca, MASAK raporuna göre 2023 yılının ilk 9 ayında banka hesabına 82 farklı kişiden toplamda 274 bin 429 lira gönderildiğini, DEAŞ içerisinde faaliyet gösterirken terör örgütü PKK tarafından yakalanan ve Hol Kampı'nda tutulan DEAŞ mensuplarına finans sağlamak için hesabındaki paranın 228 bin 475 lirasını gönderdiğini, sahte isimler üzerinden açtığı sosyal medya hesaplarından örgüt mensuplarıyla irtibat kurduğunu, kentte kapatılan kitabevinde DEAŞ'a eleman kazandırma faaliyeti yürüttüğünü bildirerek R.Ç'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Savunması alınan sanık R.Ç. suçlamaları kabul etmediğini ve terör örgütü DEAŞ üyesi olmadığını savunarak beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın örgütsel faaliyet kapsamındaki finansal eylemini cezada artırım yapılmasına gerekçe kabul ederek R.Ç'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanığın yurt dışına çıkış yasağının devamına da karar verdi.

Olay

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kapatılan bir kitabevinde el bombası, 5 fünye ve patlayıcı yapımı ile güçlendirmesinde kullanılan malzemelerle yakalanan ve terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdiği iddia edilen R.Ç. 28 Kasım 2023'te tutuklanmıştı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla, "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçundan da 10 yıla kadar olmak üzere toplamda 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Sanık R.Ç. ara celsede tutuklulukta kaldığı süre ve etki edebileceği bir delilin kalmamış olması hususları dikkate alınarak tahliye edilmişti.