DEB Partisi Batı Trakya'da büyümeye başlıyor - Son Dakika
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DEB Partisi Batı Trakya'da büyümeye başlıyor

DEB Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Yunanistan'da yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki başarılarını ve azınlık haklarına dair açıklamalarda bulundu. Asafoğlu, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın kimliğinin inkarına işaret ederek, azınlık hakları konusundaki mücadelenin süreceğini ve baskı gören tüm toplulukların sesi olmaya devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, DEB Partisi'nin Batı Trakya kabuğundan çıkarak ülke genelinde daha geniş kitlelere hitap etmeye başladığını vurguladı.

12.06.2024 11:11
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Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, "Artık zaman değişiyor ve DEB Partisi, Batı Trakya kabuğundan yavaş yavaş çıkarak büyümeye başlıyor." dedi.

Yunanistan'da, 9 Haziran'da yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Batı Trakya'daki 3 ilden 2'sinde birinci çıkan DEB Partisi Başkanı Asafoğlu, son AP seçimlerindeki başarıları ve Yunanistan'daki azınlık haklarına dair AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'da, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın kimliğinin inkarına işaret eden Asafoğlu, azınlık hakları konusundaki mücadelenin süreceğini ve baskı gören tüm toplulukların sesi olmaya devam edeceklerini belirtti.

Vatandaşı oldukları Yunanistan'da azınlık topluluğu olarak karşılaştıkları zorlukların kendilerini daha fazla çalışmaya ve mücadele etmeye sevk ettiğini vurgulayan Asafoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kadar uysal bir toplum olmamıza rağmen bu ülkenin vatandaşı olmamıza rağmen böyle karşılanıyor olmamız bizi tabii ki üzüyor ama şöyle söyleyeyim; daha çok çalışmamıza, daha çok mücadele etmemize sebep oluyor. Partimizin, Avrupa Parlamentosu ve ulusal meclise milletvekili göndermemizi engellemek için getirilen yüzde 3 barajını bir şekilde aşacağız. Biz bundan eminiz. Artık zaman değişiyor ve DEB Partisi, Batı Trakya kabuğundan yavaş yavaş çıkarak büyümeye başlıyor."

Ülke genelinde daha geniş kitlelere hitap edebileceklerinin altını çizen Asafoğlu, partisine Türk seçmenlerin bulunmadığı bölgelerden de oy geldiğini aktardı.

"Bizler bu kesimden tehditler alıyoruz"

Asafoğlu, iktidardaki Yeni Demokrasi (ND) Partisinin kötü yönetimi nedeniyle büyük oy kaybı yaşadığını ve uyguladığı yanlış politikalarla ülkedeki aşırı sağın yükselişine katkıda bulunduğunu söyledi.

Bu yükselişin hem Yunanistan hem Avrupa genelinde endişe verici olduğunu kaydeden Asafoğlu, partisinin başkent Atina'da bir etkinlik düzenlediği salonun, aşırı sağcı suç örgütü Altın Şafak üyelerince basıldığını hatırlattı.

"Bizler bu kesimden zaten sosyal medya üzerinden, telefonlarla ve farklı yollardan tehditler alıyoruz. Bu kesimin daha da yükselmesi, bu zihniyetin, bu fikri temsil edenlerin yükselişe geçmiş olması çok endişe verici ve üzücü. Ne yazık ki aşırı sağcılar, faşistler, kendilerinden farklı düşünen kimseye saygı duymuyor."

Asafoğlu, aşırı sağın yükselişinden ND'nin uyguladığı yanlış politikaları sorumlu tuttu.

"Yunan basını, hiçbir zaman DEB'i gerçek kimliğiyle tanımak istemedi"

DEB'in, seçim sonuçlarının Yunan medyasında geniş yer aldığını belirten Asafoğlu, haksız eleştirilere de maruz kaldıklarını dile getirdi.

Asafoğlu, "Yunan basını hiçbir zaman DEB'i gerçek kimliğiyle tanımak istemedi ve partimizi doğru şekilde yansıtmadı. Haberlerinde, bizleri adeta şeytanlaştırıyorlar ve sürekli bir tehlike olarak gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Batı Trakya, Yunanistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEB Partisi Batı Trakya'da büyümeye başlıyor - Son Dakika

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