Değerli Taş Kaçakçılığı Operasyonu

Yurt dışından Türkiye'ye yasa dışı yollarla yaklaşık 250 milyon lira değerinde zümrüt, pırlanta gibi değerli taşları getiren şüphelilere operasyon yapıldı. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, 151 kilo 361 gram pırlanta, zümrüt, yakut, kuvars, sedef, ametist gibi değerli taş, 940 adet değerli taşla işlenmiş kolye, yüzük ve küpe ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla değerli taş kaçakçılığı yapan organizasyonlara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 250 milyon TL değerinde kaçak taş ve takı ele geçirdi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Yapılan çalışmalarda, kaçakçılığın havayolu üzerinden gerçekleştirildiği tespit edildi. 12 Mayıs'ta İstanbul Havalimanı'ndan yurda giriş yapan bir yolcu, hareketlerinden şüphelenilerek durduruldu. Üst aramasında 58 gram pırlanta ve altın takı ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, ele geçirilen taşların yasa dışı yollarla Afrika ve Hindistan gibi ülkelerden Türkiye'ye sokularak merdiven altı yöntemlerle piyasaya sürülmek istendiğini ve bu yolla haksız kazanç sağlanacağını belirledi. Çalışmaların devamında Fatih ilçesindeki bir adrese düzenlenen operasyonda 1 kişi daha gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 250 milyon lira olan; 151 kilo 361 gram pırlanta, zümrüt, yakut, kuvars, sedef, ametist gibi değerli taş, 940 adet değerli taşla işlenmiş kolye, yüzük ve küpe ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.