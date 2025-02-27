Değirmenönü'nde Buz Sarkıtları

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Ağaçta oluşan sarkıtlar travertenleri andırdı

ELAZIĞ - Elazığ merkeze bağlı Değirmenönü köyünde bir ağaçta oluşan buz sarkıtları, travertenleri andırdı. Ortaya çıkan görüntüler seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.

Elazığ'da son günlerde devam eden dondurucu soğuklar, ortaya ilginç görüntüler de çıkartıyor. Özellikle bina çatılarında oluşan ve tehlikeye davetiye çıkartan buz sarkıtları, bu sefer seyrine doyumsuz bir görsel şölen sundu. Elazığ merkeze bağlı İçme bölgesi Değirmenönü köyünde bir ağaçta, dondurucu soğuklar nedeni ile buz sarkıtları meydana geldi. Travertenleri andıran ve seyrine doyumsuz manzara sunan sarkıtlar, vatandaşların da ilgi odağı oldu. Bölgeden geçen ve görüntü çeken vatandaşlar, "Burası içmeye bağlı Değirmenönü köyü. Aşırı soğuklardan dolayı buz sarkıtları oluşmuş. Yaklaşık 5 metre yüksekliğinde. Çok güzel bir görüntü ortaya çıkmış. Palulu dayının da dediği gibi anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz" dedi.