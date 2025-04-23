DEM Parti, Adalet Bakanı ile Yarın Görüşecek

Haber: Berfin BAYIR

(ANKARA) - DEM Parti Heyeti, geçen hafta gerçekleşmesi beklenen ancak ertelenen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmesini yarın gerçekleştirecek. Heyet, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'taki çağrısıyla başlayan sürece hukuki zemin oluşturmak amacıyla Bakan Tunç'a hazırladıkları dosyayı sunacak. DEM Parti kaynakları, yeni anasayanın gündemlerinde olmadığını belirterek, Terörle Mücadele Kanunu, İnfaz Kanunu ve OHAL dönemi uygulamalarına ilişkin düzenleme taleplerinin Bakan Tunç'a iletileceğini ifade ediyor.

DEM Parti Heyetinin, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 18 Nisan Cuma günü yapılması planlanan görüşmesi, Dem Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık sorunu nedeniyle ertelenmişti. İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan'ın da hastanedeki yoğunluk sebebiyle katılamayacağı görüşmede Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli yer alacak.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, görüşme yarın gerçekleşecek. DEM Parti'nin öncelikli gündemi yasalarda yapılacak düzenlemeler olacak. DEM Parti heyeti, Cumhur İttifakı'nın bir yargı paketi hazırlığı yaptığının bilindiği bu dönemde, söz konusu paketin yürütülen sürecin ihtiyaçlarına da cevap vermesi gerektiğinden hareketle, hukuki düzenleme önerileri ve kanun değişikliği tekliflerinin yer aldığı bir dosyayı görüşmede Bakan Tunç'a sunacak.

DEM Parti'nin yol haritası: İnfaz Kanunu ve OHAL uygulamaları

DEM Parti'nin talepleri arasında PKK lideri Abdullah Öcalan'ın üzerindeki tecridin kaldırılması ve Öcalan'ın yaşam koşullarının iyileştirilmesi de yer alıyor. DEM Parti'nin sunacağı dosyada, hasta tutuklular, hükümlüler ve infazları yakılanlara ilişkin İnfaz Kanunu'nda değişiklik önerileri bulunduğu öğrenildi. Mahkemelerin verdiği cezaların kimi zaman yok sayıldığı ve İdari Gözlem Kurul kararlarıyla ceza verilebildiğine işaret ederek, bunun ortadan kaldırılması talep edilecek.

Covid-19 pandemisinde ilgili kanunlarda yapılan düzenlemeler ile hükümlüler arasında eşitsizlikler yaratıldığına ve siyasi hükümlülerin de bu düzenlemelerden yararlanması gerektiğine dikkati çekmesi beklenen heyetin, Terörle Mücadele Kanunu (TMK), kayyum ve OHAL dönemi uygulamalarına ilişkin taleplerini de Bakan Tunç'a ileteceği ifade ediliyor. 27 Şubat'ta başlayan sürecin "barış süreci"ne evrilmesi durumunda Terörle Mücadele Kanunu'nun da kendiliğinde lağvedilmesi gerektiği görüşünü dile getireceği ifade edilen DEM Parti Heyeti, ilk etapta Terörle Mücadele Kanunu'ndaki değişiklik önerilerini paylaşacak.

Yeni anayasa henüz parti gündeminde değil

DEM Parti kaynakları, gündemlerinde yeni anayasa olmadığını belirterek "Yeni anayasaya gidene kadar yapılacak şeyler var. Onlar yapılsın zaten ardı sıra anayasa tartışmaları da gelir" değerlendirmesinde bulundu.