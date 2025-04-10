DEM Parti'den Gazetecilere Destek

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, gazeteci Timur Soykan ve Murat Ağırel'in gözaltına alınmasına ilişkin, "Mesleklerini yerine getirirken baskılara maruz kalan bütün gazetecilerin yanındayız. Dayanışma içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Bakırhan, Soykan ve Ağırel'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklamasında, şunları kaydetti:

"Timur Soykan ve Murat Ağırel'in gözaltına alınmasını doğru bulmuyoruz. Gazetecilerin mesleki faaliyetlerini yerine getirirken gözaltına alınan alınması, düşünce ve ifade özgürlüğünün engellenmesi demektir. Mesleklerini yerine getirirken baskılara maruz kalan bütün gazetecilerin yanındayız. Dayanışma içerisinde olacağız."