DEM Parti\'den Gözaltılara Tepki

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(ANKARA) - DEM Parti'den yapılan açıklamada, Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nin Eş Genel Başkanı Hatice Deniz Aktaş ve Sosyalist Kadın Meclisleri'nin (SKM) Sözcüsü Tanya Kara'nın da aralarında olduğu çok sayıda partilinin gözaltına alınmasına tepki gösterilerek, "Baskı ve gözaltılar çözüm değil, sorunları daha çok derinleştirir. Toplumsal barış ve demokratik bir ülke için iktidar bu politikalarından vazgeçmelidir" ifadeleri kullanıldı.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada partinin bileşen partilerinden biri olan Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nin (ESP) Eş Genel Başkanı Hatice Deniz Aktaş ve Sosyalist Kadın Meclisleri'nin (SKM) Sözcüsü Tanya Kara'nın da aralarında olduğu çok sayıda parti üyesi ve yöneticisinin evleri basılarak gözaltına alındığı kaydedildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Demokratik bir ülke için iktidar bu politikalarından vazgeçmelidir"

"ESP'ye yönelik siyasi soykırım operasyonunda Eş Genel Başkan Hatice Deniz Aktaş ve SKM Sözcüsü Tanya Kara'nın da aralarında olduğu çok sayıda parti üyesi ve yöneticisi evleri basılarak gözaltına alındı. Baskı ve gözaltılar çözüm değil, sorunları daha çok derinleştirir. Toplumsal barış ve demokratik bir ülke için iktidar bu politikalarından vazgeçmelidir."