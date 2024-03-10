Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "2024 nevruzu, bir yandan kutlamalarımızı yaparken, siyasi taleplerimizi de en üst düzeye taşıyacağımız bir nevruz olacaktır." dedi.
Hatimoğulları, merkez Sur ilçesindeki Dicle Fırat Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, nevruzu kutlamaya hazırlandıklarını söyledi.
"Kürt sorunu barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmelidir. Kürt sorunu bir statü sorunudur. Gelin Kürt sorununu hep beraber çözelim." diyen Hatimoğulları, çağrılarını yinelediklerini belirtti.
Hatimoğulları, bu yıl kutlanacak nevruzun bu çağrıyı daha da büyüteceğine inandıklarını ifade etti.
Tülay Hatimoğulları, "2024 nevruzu, bir yandan kutlamalarımızı yaparken, siyasi taleplerimizi de en üst düzeye taşıyacağımız bir nevruz olacaktır. Nevruzumuz kutlu olsun. Bu coğrafyada kan, gözyaşı, acılar dinecek; barış, sevgi, kardeşlik, dostluk, adalet ve özgürlüklerin tohumunu hep beraber ekeceğiz, yeşerteceğiz." diye konuştu.???????
Son Dakika › Güncel › DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: 2024 Nevruz'u Siyasi Taleplerimizi Taşıyacağımız Bir Nevruz Olacak - Son Dakika
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