DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: 2024 Nevruz'u Siyasi Taleplerimizi Taşıyacağımız Bir Nevruz Olacak - Son Dakika
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: 2024 Nevruz'u Siyasi Taleplerimizi Taşıyacağımız Bir Nevruz Olacak

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: 2024 Nevruz\'u Siyasi Taleplerimizi Taşıyacağımız Bir Nevruz Olacak

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, merkez Sur ilçesinde düzenlediği basın toplantısında, 2024 nevruzunun kutlamaların yanı sıra siyasi taleplerin de en üst düzeye taşınacağını belirtti. Hatimoğulları, Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, bu yıl kutlanacak nevruzun bu çağrıyı daha da büyüteceğine inandıklarını ifade etti.

10.03.2024 15:31  Güncelleme: 15:35
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "2024 nevruzu, bir yandan kutlamalarımızı yaparken, siyasi taleplerimizi de en üst düzeye taşıyacağımız bir nevruz olacaktır." dedi.

Hatimoğulları, merkez Sur ilçesindeki Dicle Fırat Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, nevruzu kutlamaya hazırlandıklarını söyledi.

"Kürt sorunu barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmelidir. Kürt sorunu bir statü sorunudur. Gelin Kürt sorununu hep beraber çözelim." diyen Hatimoğulları, çağrılarını yinelediklerini belirtti.

Hatimoğulları, bu yıl kutlanacak nevruzun bu çağrıyı daha da büyüteceğine inandıklarını ifade etti.

Tülay Hatimoğulları, "2024 nevruzu, bir yandan kutlamalarımızı yaparken, siyasi taleplerimizi de en üst düzeye taşıyacağımız bir nevruz olacaktır. Nevruzumuz kutlu olsun. Bu coğrafyada kan, gözyaşı, acılar dinecek; barış, sevgi, kardeşlik, dostluk, adalet ve özgürlüklerin tohumunu hep beraber ekeceğiz, yeşerteceğiz." diye konuştu.???????

Kaynak: AA

DEM Parti, Sur, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: 2024 Nevruz'u Siyasi Taleplerimizi Taşıyacağımız Bir Nevruz Olacak - Son Dakika

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