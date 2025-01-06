Dem Parti Heyetinin Siyasilerle Görüşmeleri… Ak Partili Kaynaklar: "Görüşmeye İlişkin Sayın Cumhurbaşkanımıza Bilgi Vereceğiz" - Son Dakika
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Dem Parti Heyetinin Siyasilerle Görüşmeleri… Ak Partili Kaynaklar: "Görüşmeye İlişkin Sayın Cumhurbaşkanımıza Bilgi Vereceğiz"

DEM Parti heyetinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın mesajlarını iletmek için siyasi partileri ziyaretleri sürerken, AK Partili kaynaklar DEM heyeti ile bugün yaptıkları görüşmeyle ilgili Cumhurbaşkanı'nın bilgilendirileceğini belirtti. DEM Parti heyetinin Selahattin Demirtaş ile görüşme tarihinin yarın netleşebileceği belirtildi.

06.01.2025 19:55
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(TBMM) – DEM Parti heyetinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mesajlarını iletmek için siyasi partileri ziyaretleri sürerken, AK Partili kaynaklar DEM heyeti ile bugün yaptıkları görüşmeyle ilgili Cumhurbaşkanı'nın bilgilendirileceğini belirtti. DEM Parti heyetinin Selahattin Demirtaş ile görüşme tarihinin yarın netleşebileceği belirtildi.

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı 28 Aralık 2024'te İmralı'da ziyaret eden DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan ve siyasi partileri ziyaret sırasında heyete dahil olan Ahmet Türk, geçen hafta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti. Heyet bugün de Gelecek Partisi, AK Parti ve Saadet Partisi'ne ziyarette bulundu.

Heyetin gerçekleştirdiği ziyaretler arasında 1 saat 20 dakika ile en uzun ziyaret AK Parti'ye yapılan ziyaret oldu. DEM Partili heyeti, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ağırladı.

DEM Parti heyetinin ziyaretinin ardından AK Partili kurmaylar bir araya gelerek değerlendirme yaptı. Değerlendirme toplantısına Efkan Ala, Abdullah Güler, Ömer Çelik ile Özlem Zengin'in yanı sıra Grup Başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Leyla Şahin Usta da katıldı.

Edinilen bilgiye göre, DEM Parti ile görüşen AK Parti heyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi sunacak.

DEM Parti heyeti ile görüşmenin samimi bir ortamda geçtiğini ifade eden AK Partili kaynaklar, "DEM Parti heyeti bizden randevu talep ettiğinde Sayın Cumhurbaşkanı'mıza bilgi verdiğimiz gibi, görüşmeye ilişkin de uygun bir zamanda kendisiyle görüşüp bilgi vereceğiz" ifadesini kullandı.

DEM Parti heyetinin ziyaretlerinin daha çok Meclis'te temsil edilen partilere odaklandığını belirten AK Partili kaynaklar, "Cumhurbaşkanı ile görüşme olur mu?" sorusuna, "O yönde bir çalışma yok. Sonuç itibarıyla bu biraz da siyasi partileri bilgilendirme amaçlı ziyaretler. Şu anda odaklandıkları Meclis ama sonrasında bir şey olması gerekirse olur" karşılığını verdi.

DEM Parti heyeti yeni sürece destek istedi

Öte yandan, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'ni ziyaretlerde DEM Parti heyetinin, yeni sürecin başarıya ulaşması için destek istediği öğrenildi.

Ziyaretlerde, yeni sürecin 2013-2015 dönemindeki gibi akamete uğramaması için çok dikkatle yürütülmesi ve pozitif bir dil kullanılması konusunda görüş birliği oluşurken, iktidar partisinin de süreçle şeffaf bir tutum izlemesi ve muhalefet partilerini bilgilendirmesi gerektiği vurgulandı.

DEM heyeti yarın üç partiyi ziyaret edecek

Öte yandan, Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ten oluşan heyet yarın saat 10.30'da TBMM'deki makamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, saat 13.00'te parti genel merkezinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı, saat 15.30'da TBMM Halkla İlişkiler Binası'nda Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret edecek.

Bu ziyaretlerin ardından DEM Parti'nin Edirne'de cezaevindeki Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. Demirtaş'ı ziyaret tarihinin yarın netleşeceği öğrenildi. Demirtaş'a ziyaretin ardından DEM heyetinin geniş kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.

DEM Parti heyetinin İmralı'ya ziyaretinin hafta sonu gerçekleşebileceği belirtiliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dem Parti Heyetinin Siyasilerle Görüşmeleri… Ak Partili Kaynaklar: 'Görüşmeye İlişkin Sayın Cumhurbaşkanımıza Bilgi Vereceğiz' - Son Dakika

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