DEM Parti Meclis Araştırması Talep Etti - Son Dakika
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DEM Parti Meclis Araştırması Talep Etti

DEM Parti Grup Başkanvekilleri, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin gözaltına alınması ile Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan'a verilen hapis cezasının araştırılması amacıyla Meclis'te araştırma açılmasını talep etti.

12.02.2025 19:44  Güncelleme: 21:03
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(ANKARA) - DEM Parti Grup Başkanvekilleri tarafından, belediyelere yönelik yaşanan gözaltı ve hapis cezalarına ilişkin Meclis araştırması talep edildi.

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, en son İstanbul Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan yardımcıları ile birçok belediye meclis üyesinin gözaltına alınması ve Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan'a verilen hapis cezasının  araştırılması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını talep etti. Grup Başkanvekilleri imzasıyla Meclise sunulan önergesinde şu ifadeler yer verildi:

"11 Şubat 2025 tarihinde İstanbul Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan yardımcıları ile Üsküdar, Sancaktepe, Fatih, Tuzla, Adalar, Şişli ve Beyoğlu belediye meclis üyeleri gözaltına alınmış, adı geçen belediyelere "kent uzlaşısı"nu suç olarak göstermeye çalışan siyasi bir operasyon yapılmıştır. Aynı gün Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a da yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmiştir. Güçlü katılımcı yerel demokrasiyi, birlikte yaşamı ve toplumsal uzlaşıyı hayata geçirmenin modeli olan ve çok geniş seçmen kitlelerince de kabul gören "kent uzlaşısı" kriminalize edilerek, yerel yönetimlerle o kentte yaşayanların iradesi gasp edilmek istenmekte, ayrıca Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı illerde seçilmiş belediye eşbaşkanlarına verilen haksız cezalarla yeni kayyım zeminleri hazırlanmaktadır.

Yerel demokrasiyi, yerel yönetimleri ve halk iradesini tasfiye etmeye yönelik yürütülen siyasi kumpas operasyonlarının Türkiye'nin geleceği ve demokrasi açısından yaratacağı büyük tahribatların araştırılması, bu kumpasları örgütleyen mekanizmaların halk iradesine yönelik yerelden başlayan darbe girişimlerinin engellenmesi için atılacak adımların belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98. ve İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ve talep ederiz."

Kaynak: ANKA

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