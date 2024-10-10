DEM Parti'ye Polis Baskını Tepkisi

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(TBMM) - DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, "Bu sabah Iğdır İl Örgütümüz polis tarafından kuşatıldı. Şimdi biz AKP'ye sormak istiyoruz; bu gittiğiniz yoldan nereye varmak istiyorsunuz? 2015'ten beri bu ülkede siyaset yapan bizleri gözaltına alıyorsunuz, tutukluyorsunuz. Cezaevleri HDP'lilerle, DEM'lilerle dolu. 10 bin arkadaşımız cezaevinde. Peki geri adım attık mı, size biat ettik mi? Demokratik siyaset mücadelemizden, özgürlük mücadelemizden, bu ülkedeki halklar için söz kurmaktan vazgeçtik mi" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, DEM Parti'nin Iğdır il binasına düzenlenen polis baskını ve gözaltılara tepki gösterdi.

"Bu saldırı sadece DEM Parti'ye yapılmıyor"

Gülüstan Kılıç Koçyiğit, şunları söyledi:

"Bu sabah Iğdır İl Örgütümüz polis tarafından kuşatıldı. İl örgütümüzde haksız, hukuksuz bir arama faaliyeti gerçekleştirildi ve İl Başkanımız da gözaltına alındı. Şimdi biz AKP'ye sormak istiyoruz; bu gittiğiniz yoldan nereye varmak istiyorsunuz? 2015'ten beri bu ülkede siyaset yapan bizleri gözaltına alıyorsunuz, tutukluyorsunuz. Cezaevleri HDP'lilerle, DEM'lilerle dolu. 10 bin arkadaşımız cezaevinde. Peki geri adım attık mı, size biat ettik mi? Demokratik siyaset mücadelemizden, özgürlük mücadelemizden, bu ülkedeki halklar için söz kurmaktan vazgeçtik mi? Cezaevindeki arkadaşlarımız sizin siyasetinize diz mi çöktü ki hala aynı haksız, hukuksuz ve demokratik siyaseti yok edecek yöntemlerde ısrar ediyorsunuz. Bu saldırı sadece DEM Parti'ye yapılmıyor, bu ülke halklarına yapılıyor bu ülkedeki demokratik siyaset zeminine yapılıyor. Bunun iyi anlaşılması gerekiyor."