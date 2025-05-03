Demans Hastası Öztürk Ormanda Ölü Bulundu - Son Dakika
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Demans Hastası Öztürk Ormanda Ölü Bulundu

Sultangazi'de kaybolan demans hastası İshak Öztürk, 5. gününde ormandaki gölette bulundu.

03.05.2025 12:49
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Sultangazi'de kaybolan demans hastası 56 yaşındaki İshak Öztürk, arama çalışmalarının 5. gününde Mimar Sinan Kent Ormanı'ndaki göletin kıyısında ölü bulundu.

Esenler'de oturan ve kendisinden haber alınamayan Öztürk'ün yakınlarının durumu polise bildirmesi üzerine ormanda başlatılan arama çalışmaları tamamlandı.

AFAD koordinasyonunda birçok sivil toplum kuruluşu ve belediye ekiplerinin katılımıyla Mimar Sinan Kent Ormanı'nda yürütülen arama çalışmalarının 5. gününde Öztürk'ün, polis ekiplerinin eğitim yaptığı bölgede bulunduğu tespit edildi.

UMKE ekipleri, ormandaki göletin kıyısında bulunan Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Öztürk'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

Ne olmuştu?

İshak Öztürk'ten 28 Nisan'da öğle saatlerinden beri haber alınamaması üzerine yakınları, durumu polise bildirmişti.

Öztürk'ün yanında bulunan telefondan son olarak Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda sinyal alınması sonucu bölgeye gece saatlerinde polis, arama kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti.

Ekipler, Öztürk'ü bulmak için ormanda geniş çaplı arama çalışması başlatmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Demans Hastası Öztürk Ormanda Ölü Bulundu - Son Dakika

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