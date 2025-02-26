Demirci'de Kar Yağışı Etkili Oldu

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Manisa'nın Demirci ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Gün boyunca aralıklarla süren ve akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışının ardından ilçe merkezi beyaza bürüdü.

Vatandaş ve sürücüler, karla kaplı yol ve kaldırımlarda ilerlemekte zorlandı.

Demirci Belediyesi ekipleri ise yolları açık tutmak için kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.