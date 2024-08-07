Demirci'de Yaza Kur'an'la Merhaba Kursları Devam Ediyor - Son Dakika
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Demirci'de Yaza Kur'an'la Merhaba Kursları Devam Ediyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde başlayan 'Yaza Kur'an'la Merhaba' kursları devam ediyor. İlçede 7 hafta sürecek eğitimlere 1617 öğrenci katıldı. Kurslarda sorumluluk, fedakarlık, yardımlaşma, saygı, zaman yönetimi, empati kurma gibi değerler eğitimleri de veriliyor. Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, kursları ziyaret ederek çocuklarla sohbet etti. Kursiyerlerden Elif Şahinkaya, kursta arkadaşlarıyla eğitici ve keyifli vakit geçirdiğini belirtti.

07.08.2024 14:46
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Manisa'nın Demirci ilçesinde 1 Temmuz'da başlayan "Yaza Kur'an'la Merhaba" kursları devam ediyor.

İlçede 7 hafta sürecek eğitimlere 1617 öğrenci katıldı.

Kurslarda sorumluluk, fedakarlık, yardımlaşma, saygı, zaman yönetimi, empati kurma gibi değerler eğitimleri de veriliyor.

Kursları ziyaret eden Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, çocuklara sohbet etti.

Kursiyerlerden Elif Şahinkaya, kursta arkadaşlarıyla eğitici ve keyifli vakit geçirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Demirci'de Yaza Kur'an'la Merhaba Kursları Devam Ediyor - Son Dakika

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