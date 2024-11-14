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Demircilik Mesleği Tehlikede

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Halis Usta, 65 yıldır sürdürdüğü demircilik mesleğinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

14.11.2024 10:43
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65 yıldır demire tav veriyor, nal ve mıh yapıyor

Halis Usta; "Benden sonra dükkanın kapısında kilit vurulur"

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde 10 yaşından bu yana demircilik yapan 75 yaşındaki Halis Ayan, üç kuşaktır devam eden mesleğin kendisiyle beraber nihayet bulacağını söyledi.

Oltu'nun tanınmış demirci ustalarından Halis Ayan Usta, mesleğini 65 yıldır büyük bir özveriyle sürdürüyor. Dededen toruna devam eden mesleğini yaşatmaya çalışan Halis Usta, nal mıhçılığı gibi geleneksel demircilik mesleklerinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

"Dede mesleği üç kuşaktır bizde devam ediyor"

Halis Ayan, dedesinin mirasını taşıyarak, 10 yaşında başladığı demircilik mesleğini tam 65 yıldır sürdürüyor. Çocuklarının bu mesleği devralmasını istediğini ancak onların farklı tercih ettiklerini ifade eden Halis Usta, "Çocuklarım bu işin çok zor olduğunu, 'Ağır iş' diyerek mesleği istemediler. Hepsi devlet memuru oldu. Benden sonra bu tezgah kapanacak." Dedi.

"Eskisi gibi at, eşek, öküz yok. Mesleğimiz yok oluyor"

Halis Ayan, demircilik mesleğinin zorluklarına dikkat çekiyor: "Demircilik gerçekten zor bir meslek, ama ben alın terimle bugüne geldim. Çocuklarımı büyütürken de aynı mesleği yapıyordum. Eskisi gibi at, eşek, öküz yok, bu işler yok oluyor. Artık kimse bu mesleği öğrenmek istemiyor." şeklinde konuştu.

"Yorgunluğu kedi ve tavuklarla atıyor"

65 yıl boyunca aynı heyecanla işini yapan Halis Ayan, yorulduğunda dinlenmek için kedilerine ve tavuklarına zaman ayırıyor. "Dükkanımı açarken hala aynı heyecanı duyuyorum. Yorgun olduğumda kedilerim var, tavuklarıma yem veriyorum. Onlarla ilgilenip biraz dinleniyorum, sonra işime tekrar dönüyorum," diyen Halis Usta, mesleğine olan bağlılığını ve yaşamına dair küçük mutluluklarını sıkça dile getiriyor.

" Benden sonra işi yapacak kimse yok"

Halis Usta, mesleğinin geleceği konusunda endişelerini de dile getirerek, şöyle dedi, "Benden sonra bu işi yapacak kimsede yok. Nal mıhçılığı gibi geleneksel meslekler yok oluyor. Artık bu işin ustası kalmadı, her geçen gün bu geleneğin kaybolduğunu hissediyorum."

Halis Ayan, Oltu'da demircilik mesleğinin son temsilcilerinden biri olarak, hem mesleği yaşatmaya çalışıyor hem de işin zorluklarını ve geleceği hakkında uyarılarda bulunuyor.

Demircilik Mesleği Tehlikede
Kaynak: İHA

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