Demirköy'de Eğitime Kar Engeli

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Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Demirköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ilçe genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın izinli sayılacağı kaydedildi.

Vize ilçesinde de eğitime yarın ara verilmişti.