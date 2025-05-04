Demirtaş'tan Önder'e Veda Mesajı

(ANKARA) - Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, TBMM Başkanvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder için paylaştığı mesajda, "Bir tane mezarın yok ki, on milyonların kalbine gömüleceksin. Git, yolun açık olsun abe can, her daim kıymetlimizsin. Ama gülüş değil ki, bıyık değil ki sana yakışsın; ölüm sana yakışmadı, olmadı gardaş" ifadelerini kullandı.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş'ın mesajı, sosyal medya hesabından paylaşıldı. Demirtaş, mesajında şunları kaydetti:

"Bir tane mezarın yok ki, on milyonların kalbine gömüleceksin. Hangi birini ziyaret edem, hangisine yüzüm sürem gardaş. Git, yolun açık olsun abe can, her daim kıymetlimizsin. Ama gülüş değil ki, bıyık değil ki sana yakışsın; ölüm sana yakışmadı, olmadı gardaş."