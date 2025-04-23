Demre\'de 23 Nisan Coşkusu

Demre ilçe protokolü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuklarını çocuklara bıraktı.

Demre Kaymakamı Emin Bağlı, tüm çocukların bayramını kutlayıp, koltuğunu Yunus Emre İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Meyra Çetintepe'ye devretti. Çetintepe, motosiklet sürücülerinin kask takmasının önemine dikkati çekti.

Belediye Başkanı Fahri Duran da koltuğuna aynı okuldan 4. sınıf öğrencisi Asım Kerim Temel'i oturttu. Temel, çocuk oyun alanlarının artmasını ve çocuk parklarına kütüphane kurulmasını istedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Köker de makam koltuğunu Yunus Emre İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Feyza Gencer'e devretti. Gencer, çocukların internette ve sokakta işlenen suçlardan korunması İçin daha çok tedbir alınmasını talep etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Orhantekin de koltuğunu aynı okuldan 3. sınıf öğrencisi Fatma Hira Pay'a bıraktı. Pay, okullardaki oyun alanlarının genişletilmesi talimatını verdi.