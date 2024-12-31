Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okul Temizliğine Katıldı

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ELAZIĞ'da denetimli serbestlik yükümlüleri, bir okulun temizliğini yaptı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü denetimindeki 14 yükümlü, Mezre Ortaokulu'nda temizlik yaptı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, yükümlüleri ziyaret ederek Cumhuriyet Savcısı Aşkın Yeğin'den bilgi aldı. Denetimli serbestliğin önemli faaliyetlerinin olduğunu belirten Yıldırım, "Adalet Bakanımızın talimatıyla bölge toplantılarından ilkini Elazığ'da gerçekleştirme kararı almıştık. Denetimli serbestlik faaliyetlerimizin kamuoyu açısından tanınması açısından, içeriğinde çok zengin bilgilendirmeler oldu. Denetimli serbestliğin kamuoyu tarafından bilinen imza atmak dışında, başka önemli faaliyetleri de var. Bu faaliyetlerimizden birisi de denetimli serbestlik yükümlüsü olarak bulunan arkadaşlarımızın sosyal hayata adaptasyonu için kamu yararına çalışma tedbirlerimiz var. Bu çerçevede Türkiye'de bir yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon 300 bin çalışma tedbiri infaz edilerek yerine getirilmiş oldu. Birçok kamu kurumumuzun küçük ihtiyaçları giderilmiş oldu. Bugün Elazığ'ımızda benim de öğrencisi ve mezunu olduğum Elazığ Mezre Ortaokulundayız. Burada 14 yükümlümüz temizlik hizmetini destek olarak veriyor" dedi.a benim de öğrencisi ve mezunu olduğum Elazığ Mezre Ortaokulundayız. Burada 14 yükümlümüz temizlik hizmetini destek olarak veriyor" dedi.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/Elazığ,