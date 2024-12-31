Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okul Temizliğine Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okul Temizliğine Katıldı

Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okul Temizliğine Katıldı

Elazığ'da denetimli serbestlik yükümlüleri, Mezre Ortaokulu'nda temizlik çalışması yaptı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yıldırım, bu tür faaliyetlerin sosyal hayata adaptasyonu sağladığını belirtti.

31.12.2024 18:28  Güncelleme: 18:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ELAZIĞ'da denetimli serbestlik yükümlüleri, bir okulun temizliğini yaptı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü denetimindeki 14 yükümlü, Mezre Ortaokulu'nda temizlik yaptı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, yükümlüleri ziyaret ederek Cumhuriyet Savcısı Aşkın Yeğin'den bilgi aldı. Denetimli serbestliğin önemli faaliyetlerinin olduğunu belirten Yıldırım, "Adalet Bakanımızın talimatıyla bölge toplantılarından ilkini Elazığ'da gerçekleştirme kararı almıştık. Denetimli serbestlik faaliyetlerimizin kamuoyu açısından tanınması açısından, içeriğinde çok zengin bilgilendirmeler oldu. Denetimli serbestliğin kamuoyu tarafından bilinen imza atmak dışında, başka önemli faaliyetleri de var. Bu faaliyetlerimizden birisi de denetimli serbestlik yükümlüsü olarak bulunan arkadaşlarımızın sosyal hayata adaptasyonu için kamu yararına çalışma tedbirlerimiz var. Bu çerçevede Türkiye'de bir yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon 300 bin çalışma tedbiri infaz edilerek yerine getirilmiş oldu. Birçok kamu kurumumuzun küçük ihtiyaçları giderilmiş oldu. Bugün Elazığ'ımızda benim de öğrencisi ve mezunu olduğum Elazığ Mezre Ortaokulundayız. Burada 14 yükümlümüz temizlik hizmetini destek olarak veriyor" dedi.a benim de öğrencisi ve mezunu olduğum Elazığ Mezre Ortaokulundayız. Burada 14 yükümlümüz temizlik hizmetini destek olarak veriyor" dedi.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/Elazığ,

Kaynak: DHA

Güncel, Elazığ, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okul Temizliğine Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:14 Milli Piyango’da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
19:36 Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:45 Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 22:52:19. #1.12#
SON DAKİKA: Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okul Temizliğine Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.