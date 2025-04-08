Denetimli Serbestlikte Hükümlüler Turizm Sektöründe İstihdam Edilecek - Son Dakika
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Denetimli Serbestlikte Hükümlüler Turizm Sektöründe İstihdam Edilecek

Antalya'da denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler, imzalanan protokol ile turizm sektöründe hizmet vermeye başlayacak. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle, hükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla sektör temsilcileriyle işbirliği yaptı. Protokol imza töreninde konuşan Başsavcı Kahveci, bu tür projelerin adalet sisteminin rehabilitasyon amacını güçlendirdiğini belirtti.

08.04.2025 15:16
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Antalya'da denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler, imzalanan protokol sayesinde turizm sektöründe hizmet vermeye başlayacak.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü koordinesinde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, turizm sektörü temsilcileriyle denetimli serbestlikten yararlanan hükümlülerin istihdam edilmesi ve topluma kazandırılmasına yönelik protokol imzalanmasına karar verildi.

Antalya Adliyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Toplantı Salonu'nda düzenlenen protokol imza törenine Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yakup Kahveci, Başsavcı Vekili Adnan Tabar, Ceza infaz kurumlarından sorumlu Cumhuriyet savcıları Mehmet Fatih Acemoğlu, Fatih Arıcıgil, Antalya Denetimli Serbestlik Müdürü Ahmet Tenlik ile sektör temsilcileri Kaan Şahinalp ve Satı Murat Demirer katıldı.

Başsavcı Kahveci ile Şahinalp ve Demirer, karşılıklı protokol belgesine imza attı.

Kahveci törendeki konuşmasında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün rehberliğinde hayata geçirilen bu tür projelerle, adalet sisteminin yalnızca ceza vermeye değil, bireyleri topluma yeniden kazandırmayı amaçladığını söyledi.

Özel sektörle geliştirilen bu işbirliğinin sosyal sorumluluğun en somut örneklerinden olduğunu vurgulayan Kahveci, "Turizm alanında faaliyet gösteren özel sektör temsilcilerine bu anlamlı katkıları için teşekkür ediyorum. İmzalanan protokolle infaz sisteminin modern ve topluma entegre bir yaklaşımla yürütülmesine önemli katkı sunmasını bekliyoruz." dedi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün adalet hizmetlerinin insani yönünü güçlendirmeyi hedeflediğini kaydeden Kahveci, kamu-özel sektör işbirliklerinin artırılmasını teşvik eden vizyonla denetimli serbestlik hizmetlerinin sahadaki etkinliğini ve kapsayıcılığını pekiştirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Kahveci, imzalanan protokol ile hem yükümlülerin hem de özel sektörün kazanacağı dile getirdi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Başsavcı, antalya, Turizm, Son Dakika

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