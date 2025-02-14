Deniz Kuvvetleri Komutanı Katar'da

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun, resmi davetli olarak gittiği Katar'da bazı görüşmeler yaptığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu ve beraberindeki heyetin, Katar Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Abdullah Hassan Al Sulaiti'nin resmi davetlisi olarak 12-15 Şubat tarihleri arasında Katar'ı ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan Al-Thani, Katar Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Abdullah Hassan Al Sulaiti ve Doha Büyükelçimiz Mehmet Mustafa Göksu ile görüştü. Ayrıca, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı ile Deniz Unsur Komutanlığımıza bağlı TCG Kuşadası ve TCG Kumkale gemilerini ziyaret etti."