Deniz Yücel'den Erdoğan'a: "Hayırdır Öldürtecek Misin, O Kadar mı Korkuyorsun Bizden"

(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erdoğan'ın açıklamalarına tepki göstererek "Hayırdır Recep Tayyip Erdoğan öldürtecek misin? O kadar mı korkuyorsun bizden?" diye sordu.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısında yaptığı açıklamalarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Yücel, "Hayırdır Recep Tayyip Erdoğan öldürtecek misin? O kadar mı korkuyorsun bizden?" sorusunu yöneltti.