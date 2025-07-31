Denize Giriş Yasağı İlan Edildi

Sakarya ve Kocaeli'de olumsuz koşullar nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde, yoğun dalga ve rip akıntısı etkisini gösteriyor.

Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar nedeniyle alınan karar doğrultusunda 3 ilçede denize girişler yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşlara uyarıda bulunuyor.

Kocaeli'de de bazı plajlarda denize girilmesine müsaade edilmiyor.

Kandıra Kaymakamlığınca, olumsuz deniz şartları sebebiyle Kerpe, Kovanağzı, Kumcağız, Seyrek ve Miço (Kadınlar Plajı) dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Vatandaşların belirtilen alanlarda sadece duba ve mantarlar içerisinde denize girmeleri istendi.