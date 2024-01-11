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Denizkurdu Tatbikatı'nda şehit olan Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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Denizkurdu Tatbikatı'nda şehit olan Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, Denizkurdu Tatbikatı sırasında rahatsızlanan Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat'ın hastanede şehit olduğunu bildirdi. Canbulat, dalış eğitimi sırasında rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamamıştır. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de başsağlığı mesajı yayımladı.

Denizkurdu Tatbikatı\'nda şehit olan Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat için başsağlığı mesajı
11.01.2024 - 19:56,
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizkurdu Tatbikatı kapsamında dalış eğitimi sırasında rahatsızlanan Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat'ın kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Denizkurdu Tatbikatı kapsamında bugün mayın temizleme eğitimi icra eden TCG Edremit'te görevli Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat'ın dalış eğitimi esnasında rahatsızlandığı, dalış doktoru tarafından ilk müdahalesinin gemide yapıldığı kaydedildi.

Canbulat'ın ivedilikle hastaneye kaldırıldığı, ancak hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Canbulat için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Denizkurdu Tatbikatı'nda şehit olan Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat için başsağlığı mesajı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizkurdu Tatbikatı'nda şehit olan Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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