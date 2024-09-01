Denizlerde av yasağı sona erdi, balıkçılar denize açıldı - Son Dakika
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Denizlerde av yasağı sona erdi, balıkçılar denize açıldı

Denizlerde av yasağı sona erdi, balıkçılar denize açıldı

15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül itibariyle sona erdi. Balıkçılar, 4 buçuk aylık aranın ardından gece yarısı denize açıldı. Arnavutköy'de av yasağının sona ermesiyle Karaburun Limanı'ndan denize açılan balıkçılar, palamut bolluğuyla yeni sezonu karşıladı. İlk tutulan palamutlar vatandaşlara dağıtıldı. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, balıkçılık sezonunun hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

01.09.2024 02:49
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DENİZLERDE 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül itibariyle sona erdi. Yaklaşık 4 buçuk aylık aranın ardından balıkçılar gece yarısı itibarıyla 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı.

2024-2025 su ürünleri av sezonu, 1 Eylül itibarıyla başladı. 15 Nisan'da ara verilen denizlerde gırgır ve trol yöntemiyle balıkçılık faaliyetleri, yaklaşık 4 buçuk aylık aranın ardından tekrar başladı. Denize açılan balıkçılar ağlarını büyük bir heyecanla denize bıraktı.

YENİ SEZON PALAMUT BOLLUĞUYLA BAŞLADI

Arnavutköy'de av yasağının sona ermesi ile Karaburun Limanı'ndan denize açılan balıkçılar, sezona palamut bolluğu ile başladı. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu da, balıkçı esnafı ile bu heyecana ortak oldu. İlk tutulan palamutlar vatandaşlara dağıtıldı.

Balıkçılık sezonunun hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Karaburun'umuzda ve Arnavutköy'ümüzde balıkçılıkla uğraşan tüm esnafımıza hayırlı, bol kazançlar diliyorum. Çapari balıkçılığında son on beş gündür bereketli mahsuller oldu. İnşallah ağ ile de balıkçılarımız, denize gönül vermiş dostlarımız bereketli bir sezon geçirecekler, ben de yasakların kalktığı ilk günde reislerimizle denize çıktım, ayağımız bereketli geldi. Bu sene palamut bol olacak gibi duruyor. İnşallah böyle devam eder. Tüm vatandaşlarımızın balığa doyduğu bir sezon olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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