Babasını bıçaklayıp intihar etti - Son Dakika
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Babasını bıçaklayıp intihar etti

Babasını bıçaklayıp intihar etti

Denizli'de bir genç, tartıştığı babasını bıçakla yaraladı. Evden çıkan genç, daha sonra ormanlık alanda intihar etti. Yaralı babanın hastanede tedavisinin sürdüğü belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

13.04.2024 03:37  Güncelleme: 03:39
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde baba-oğul tartışması feci bitti. Kavgaya dönen tartışmada babasını bıçakla yaralayan genç intihar etti.

ORMANDA AĞACA ASILI HALDE BULUNDU

Yeni Mahalle'deki evlerinde E.G. ile babası M.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada E.G, bıçakla babasını omzundan yaralayıp evden uzaklaştı.

Sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan M.G'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, E.G, Şirinköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda ağaca asılı bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

E.G'nin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. E.G.'nin cenazesinin yarın öğlen namazından sonra toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA

Merkezefendi, Denizli, Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babasını bıçaklayıp intihar etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Seyithan Koç: ALLAH Celle ve celle bizi ailemizi kazadan beladan nusubetler muhafaza etsin inşallah Adamın başına nusubet gelmiş ne diyelim ALLAH sabır versin acısını hafifletsi inşallah 81 10 Yanıtla Ramazan Gündoğan: Celle ve celle ne demek? Türkçe bilmediğin gibi Arapça da bilmiyorsun ama Arapça yazıyorsun? 25 5
  • Hamit Gündoğdu: Tartışmanın temelini bilmiyoruz.. keşke olmasaymis.. çocuk babayı öldürmek için bıçağı çekmediği de ortada ki yaralama ile biten kavga da vicdan yapıp intihar edecek duruma gelmiş.. ne olurdu bu durumu yaşamadan çözüm bulacak benlige, bilgiye, sevgiye ve saygıya olan sevgimizi tekrar canlandirabilsek.. 48 5 Yanıtla Cihan turan: Ağzınıza sağlık ne güzel özetlemiş siniz 22 1 Hamit Gündoğdu: Cihan Turan bey yorumumu olumlu bulmanız sizin de temiz duygu ve düşüncelere sahip olmanizdan kaynaklı.. teşekkürler.... 14 1
  • Şükrü null: toplumda dini ahlâkî değerler engellenince ne Allah korkusu, ne aile, ne derseniz deyin hiçbiri kalmadı. 37 11 Yanıtla Ramazan Gündoğan: Dinsiz ve ateist İsveç Norveç Japonya’ya bakmanı öneririm. Olay din ile alakalı evet ama yanlış yerden bakıyorsun. 19 8
  • fatih mazlum: Bunlar hep islamdan uzaklasmanin cocuklara dinini ahlakini orf adet toresini yetwrince ogretmemenin sonuclari. 30 yil once boyle seyleri avrupa amerikada gorur sunlari bakin derdik simdi gun gecmiyor ki hergun bir haber onlari solladık artik yazik 16 17 Yanıtla Ramazan Gündoğan: İslamla kafayı bozduğunuz gibi başka insanlara da rahat vermiyorsunuz. İslamın en güzel yaşandığı kadinlarin taşlanarak öldürüldüğü Afganistan, namazlarda yoklama tutulup gelmeyene kirbac cezası verilen İran gibi islam ülkelerinde yaşayabilirsiniz. Sonra da elin dinsiz ateist Amerikalısının Japonunun ürettiği telefonu bilgisayarı otomobili elektriği kullanırsınız. Biraz Kitap okuyun araştırın. Çocuklarınıza din eğitimi Verirken ahlak Eğitimi de vermeyi Unutmayın. Saygı da önemli! 30 9
  • yaşar koldemir: hayırlı evlat bu olsa gerek.. 2 20 Yanıtla
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