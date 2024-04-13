Babasını bıçaklayıp intihar etti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde baba-oğul tartışması feci bitti. Kavgaya dönen tartışmada babasını bıçakla yaralayan genç intihar etti.
Yeni Mahalle'deki evlerinde E.G. ile babası M.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada E.G, bıçakla babasını omzundan yaralayıp evden uzaklaştı.
Sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan M.G'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, E.G, Şirinköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda ağaca asılı bulundu.
E.G'nin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. E.G.'nin cenazesinin yarın öğlen namazından sonra toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Bursa'da bir genç, giyim mağazasında ve dükkanın önündeki mankenlerin arasında cansız manken kılığına girerek şaka yaptı. Vatandaşların cansız mankenin aniden hareket etmesi karşısında verdiği tepkiler ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, panelvan araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
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Hatay'ın Antakya ilçesinde 800 afetzede çift, konteyner da hizmetine devam eden evlendirme dairesinde dünya evine girdi. Depremden sonra hizmete başlayan konteyner evlendirme dairesinde yaklaşık 800 çift nikah kıydı.
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