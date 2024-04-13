Babasını bıçaklayıp intihar etti

Hamit Gündoğdu:

Tartışmanın temelini bilmiyoruz.. keşke olmasaymis.. çocuk babayı öldürmek için bıçağı çekmediği de ortada ki yaralama ile biten kavga da vicdan yapıp intihar edecek duruma gelmiş.. ne olurdu bu durumu yaşamadan çözüm bulacak benlige, bilgiye, sevgiye ve saygıya olan sevgimizi tekrar canlandirabilsek..

48 5 Yanıtla

Cihan turan: Ağzınıza sağlık ne güzel özetlemiş siniz 22 1