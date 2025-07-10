Denizli'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 11 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Kamerun uyruklu bir kişinin, Afrika ülkelerinden gelen düzensiz göçmenleri Ege Denizi üzerinden yasa dışı yolla yurt dışına çıkaracağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibe alınan şüphelinin içinde bulunduğu otomobil, Acıpayam ilçesi çıkışında durduruldu.

Üzerinden sahte pasaport çıkan Kamerun uyruklu şüpheli Y.A. ile otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Şüphelinin konakladığı otelde yapılan aramalarda Senegal, Etiyopya, Kamerun, Eritre ve Gabon uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.A. tutuklandı, sürücü adli kontrol şartıyla salıverildi.