Denizli'de Eğitim Uçağı Zorunlu İniş Yaptı - Son Dakika
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Denizli'de Eğitim Uçağı Zorunlu İniş Yaptı

Denizli\'de Eğitim Uçağı Zorunlu İniş Yaptı

Denizli'nin Çal ilçesinde bir eğitim uçağı motor arızası nedeniyle zorunlu iniş yaptı, pilot iyi.

01.01.2025 16:46
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Denizli'nin Çal ilçesinde eğitim uçağı araziye zorunlu iniş yaptı, pilot müşahede amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Isparta'daki özel bir havacılık akademisine ait eğitim uçağı Isparta'dan havalandıktan sonra Uşak'a gitti. Uşak'tan Denizli Çardak Havalimanı'na yönelen uçak, Çal ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi Ali Çeşmesi mevkisinde araziye zorunlu iniş yaptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Pilotun sağlık durumu iyi

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada olaya ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Bugün sabah saatlerinde sivil bir eğitim uçağı Uşak'tan kalkıp Çardak Havalimanı'na giderken Çal ilçesi İsabey Mahallesi Ali Çeşmesi mevkisinde ovaya zorunlu iniş yapmıştır. Zorunlu iniş sırasında uçak ters dönmüştür. Pilot sağlık ekiplerimizce müşahede amaçlı hastaneye sevk edilmiştir. Pilotun sağlık durumu iyidir."

Motor arızası olduğu değerlendiriliyor

Araziye zorunlu iniş yapan uçağın pilotunun 19 yaşındaki Şükrü Yiğit Devebacak olduğu, motor arızası nedeniyle zorunlu iniş yaptığının değerlendirildiği öğrenildi.

Uçağın ait olduğu şirket ise bölgeye teknik ekip gönderdi.

Ekibin çalışmalarının ardından uçak araziden kaldırılacak.

Havacılık akademisinden kazaya ilişkin açıklama

Uçağın bağlı olduğu ERAH Havacılık Akademisi, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Saat 12.15 sıralarında TC-MFD tescilli eğitim uçağımız, hususi pilot lisansı eğitim müfredatı dahilinde ilk yalnız seyrüsefer eğitim uçuşunu gerçekleştirdiği sırada yaşadığı motor hadisesine istinaden Denizli Çardak Havalimanı'na yaklaşık 15 NM (deniz mili) mesafede araziye mecburi iniş yapmıştır. Başarılı şekilde araziye inmiş olan eğitim uçağı, arazinin zeminin çamurlu olmasından kaynaklı olarak kırıma uğramıştır. Uçakta yalnız olan öğrenci pilotumuz, uçağı emniyete alarak kapısından uçağı terk etmiş ve kırım sonrasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır."

Öğrenci pilotun kazada yaralanmadığı, Denizli Çal Devlet Hastanesi'nde gerekli muayenelerinin yapıldığı belirtilerek, sağlık durumunun gayet iyi olduğu aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Denizli'de Eğitim Uçağı Zorunlu İniş Yaptı - Son Dakika

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