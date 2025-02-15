Denizli'de FETÖ Operasyonu: 3 Tutuklama

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Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyelerinin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkışını organize ettiği belirlenen ve "Emanetçi" olarak adlandırılan örgüt üyesi zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çok miktarda dolar ve avro ile dizüstü bilgisayarlar ve dergiler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.