Denizli'de masaj salonlarına yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ahlak Büro Amirliği ekipleri il merkezinde faaliyet gösteren 5 masaj salonuna fuhuş operasyonu düzenledi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, 13 mağdur kadın kurtarıldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı "fuhşa teşvik, aracılık veya yer temini" suçundan tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Denizli'de Fuhuş Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika
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