Denizli\'de İnşaattan Düşen Sıva Ustası Hayatını Kaybetti

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DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşen sıva ustası Ramazan Soy (42), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.00 sıralarında, Kumafşarı Mahallesi'nde yaşandı. Sıva ustası Ramazan Soy, çalıştığı inşaatın 4'üncü katında dengesini kaybedip beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Soy, ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan Soy'un cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.