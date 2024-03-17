Denizli'de kamyon şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Denizli'de kamyon şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli\'de kamyon şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyon şarampole devrildi. Kazada, sürücü Ali Yıldız ve Hakan Kıvanç yaralandı. Yaralılardan Kıvanç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

17.03.2024 14:05
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Denizli'nin Beyağaç ilçesinde kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

???????Alınan bilgiye göre, Ali Yıldız idaresindeki 72 AV 724 plakalı boya yüklü kamyon, Pınarönü Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Araçta sıkışan sürücü Yıldız ile Hakan Kıvanç (27), itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı Kıvanç, hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Denizli'de kamyon şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de kamyon şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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