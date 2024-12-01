Denizli'de Minibüse Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Denizli'de Minibüse Silahlı Saldırı

Sarayköy'de bir minibüse av tüfeğiyle ateş açıldı, 6 kişi yara almadı. 3 şüpheli gözaltında.

01.12.2024 17:16
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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir minibüse av tüfeğiyle ateş edilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, B.Ö'nün (56) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen minibüse, Tosunlar Mahallesi'nde seyir halindeyken yol kenarından ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Minibüste bulunan 6 kişinin olayda yara almadığı belirlendi.

Olayla ilgili H.K. (27) ile ona yardım ettiğini belirlenen Ş.G. (22) ve A.Y. (50), Ahmetli Mahallesi'nde gözaltına alındı. Yapılan aramada olayda kullanılan av tüfeği ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.G. ve A.Y, savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi, H.K. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

H.K'nın ifadesinde, restoranda çıkan kavgayı ayırmak isterken darbedildiklerini, buna sinirlendikleri için silahlı saldırıyı planladıklarını, ancak restoran çıkışı yanlış aracı takip ederek saldırıyı gerçekleştirdiklerini öne sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin refüjdeki ağaçların arasından minibüse ateş ettiği anlar yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Denizli'de Minibüse Silahlı Saldırı - Son Dakika

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