Denizli\'de Motosiklet Kazası: 2 Ölü

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DENİZLİ'nin Beyağaç ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Şaban Ali Koku (65) ile eşi Safiye Koku'nun (62) hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 3 Ocak'ta Eşenler Mahallesi Dere Sokak'ta meydana geldi. Koray Y.'nin kullandığı 20 AED 269 plakalı süt toplama kamyoneti ile tali yoldan ana yola çıkan Şaban Ali Koku'nun kullandığı 20 K 7548 plakalı motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Safiye Koku'nun olay yerinde öldüğü belirlendi. Yaralanan Şaban Ali Koku da ambulansla kaldırıldığı Beyağaç Toplum Sağlığı Merkezi'nde yaşamını yitirdi. Koray Y. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, çiftin cenazesi ise Eşenler Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu arada kazanın, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde; tali yoldan ana yolan çıkan motosikletin kamyonetle çarpışması yer alıyor.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,