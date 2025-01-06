Denizli'de Motosiklet Kazası: 2 Ölü - Son Dakika
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Denizli'de Motosiklet Kazası: 2 Ölü

Denizli\'de Motosiklet Kazası: 2 Ölü

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde meydana gelen motosiklet ve kamyonet çarpışmasında, motosiklet sürücüsü Şaban Ali Koku ve eşi Safiye Koku hayatını kaybetti. Kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

06.01.2025 17:17  Güncelleme: 17:20
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DENİZLİ'nin Beyağaç ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Şaban Ali Koku (65) ile eşi Safiye Koku'nun (62) hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 3 Ocak'ta Eşenler Mahallesi Dere Sokak'ta meydana geldi. Koray Y.'nin kullandığı 20 AED 269 plakalı süt toplama kamyoneti ile tali yoldan ana yola çıkan Şaban Ali Koku'nun kullandığı 20 K 7548 plakalı motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Safiye Koku'nun olay yerinde öldüğü belirlendi. Yaralanan Şaban Ali Koku da ambulansla kaldırıldığı Beyağaç Toplum Sağlığı Merkezi'nde yaşamını yitirdi. Koray Y. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, çiftin cenazesi ise Eşenler Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu arada kazanın, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde; tali yoldan ana yolan çıkan motosikletin kamyonetle çarpışması yer alıyor.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Denizli'de Motosiklet Kazası: 2 Ölü - Son Dakika

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