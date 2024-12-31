Denizli'de Nihat Sırdar'la '90'lar Kafası' Etkinliği Coşkuyla Gerçekleşti

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(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen radyocu Nihat Sırdar'la "90'lar Kafası" DJ performansı, Denizlililer ile buluştu. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Yeni yılın coşkusunu, enerjisini ve heyecanını Merkezefendimizde ve Denizlimizde yaşatmak istedik" dedi.

Kültür ve sanat etkinliklerine devam eden Merkezefendi Belediyesi, yeni yıl öncesi özel bir etkinlik daha gerçekleştirdi. Türkiye'nin sevilen radyo programcısı Nihat Sırdar "90'lar Kafası" DJ performansıyla Denizlililer ile buluştu. Merkezefendi Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe yoğun katılım gösteren vatandaşlar, 90'lı yılların şarkıları ile doyasıya eğlendi. Etkinliğe, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Güney Belediye Başkanı Mehmet Ali Eraydın, Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, Acıpayam Belediye Başkanı Levent Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan, Cumhuriyet Halk Partisi Merkezefendi Kadın Kolları Başkanı Servet Tetik, Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Himmet Yavaş, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

"Bir nebze olsun yüzünüzü güldürmek, eğlenmenizi sağlamak istiyoruz"

Yeni yılın sağlık, barış ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunan Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Harika görünüyorsunuz. Yeni yılın coşkusunu, enerjisini ve heyecanını Merkezefendimizde ve Denizlimizde yaşatmak istedik. Şu an burada bir ilki gerçekleştiriyoruz. Her yeni yılda çok heyecanlanıyorum. Çünkü her yeni yıl yeni umutlar ve yeni hayallerdir. Bir nebze olsun yüzünüzü güldürmek, eğlenmenizi sağlamak istiyoruz. Nihat Sırdar ile "90'lar Kafası"nda, 90'lı yılların en sevilen şarkıları ile hep birlikte unutulmaz bir akşam yaşadık. Performansıyla içimizi ısıtan Nihat Sırdar'a, enerjileriyle bu güzel akşamı aydınlatan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum" dedi.

"Herkesin mutlu olduğu, herkesin daha da keyif aldığı bir şehir için çalışıyoruz"

Denizli'nin kültür ve sanat şehri olduğunu belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise "Bu şehrin bu kadar güzel ve keyifli olmasında, bugünlerde birlikte bu yolculuğu yapıyor olmamızda Şeniz Başkanımızın emeği çok büyük. Emekleri için kendisine, bu güzel geceye eşlik ettiğiniz için de sizlere çok teşekkür ediyorum. Herkesin mutlu olduğu, herkesin daha da keyif aldığı bir şehir için çalışıyoruz. Yeni yıl hepimize güzellikler getirsin" diye konuştu.