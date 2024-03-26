Denizli\'de Otomobilde 2 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Kişi Tutuklandı

34 yıldır vasiyet üzerine iftar yemeği dağıtıyorlar

Yalova'da 1990'da vefat eden hayırsever Hayriye Güngör'ün vasiyetiyle başlayan iftar yemeği dağıtımı geleneği 34 yıldır devam ediyor. Hacı Hayriye Hanım Camii'nde her yıl 250 binin üzerinde iftar yemeği dağıtılıyor. Dağıtımda yemek bitse de kimse eli boş gönderilmiyor. Ayrıca, aşevi ve burs gibi faaliyetler için bir vakıf kurma hedefleniyor.