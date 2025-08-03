Denizli'de Sanatla Bağımlılıkla Mücadele - Son Dakika
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Denizli'de Sanatla Bağımlılıkla Mücadele

03.08.2025 13:09
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YEDAM'da sanat kursları, bağımlılık tedavisinde destek ve beceri kazandırıyor. Danışanlar üretkenlik kazanıyor.

Denizli'de bağımlılıkla mücadele desteği için Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) gelenler için sanat kursları düzenleniyor. Kurslar, merkezden destek alanların yeteneklerini geliştirirken bağımlılıktan kurtulma sürecine de katkı sağlıyor.

YEDAM'lar alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıkları konusunda hem bireylere hem de ailelerine hizmet vermeyi sürdürüyor. Bağımlı kişinin risk ve ihtiyaçları doğrultusunda desteklenerek pek çok açıdan işlevselliğini yeniden kazanmasını amaçlayan merkezlerde, her hafta çarşamba günü 5 saat boyunca onların topluma katılımının artması için de çalışmalar yapılıyor.

Denizli'deki YEDAM'da oluşturulan atölyelerde, alanında uzman öğreticiler tarafından çeşitli sanatsal aktiviteler düzenleniyor. Bugüne kadar 90 kişi ahşap ve seramik boyama, keçe, ebru, resim gibi kurslarla sanatsal yönleri ve becerilerini geliştirdi.???????

Merkezde öğrendikleriyle meslek edinenler var

Denizli YEDAM'da görevli sosyal hizmet uzmanı Feyza Köklüsoy, AA muhabirine, merkeze gelenlere çeşitli bağımlılıklarla ilgili ücretsiz destek verdiklerini söyledi.

Çalışmaların tamamen gizlilik esasıyla yürütüldüğünü dile getiren Köklüsoy, halk eğitimi merkezinden gelen usta öğreticiler sayesinde danışanların isteklerini göz önünde bulundurarak kurslar da açıldığını, renkli çalışmaların ortaya çıktığını anlattı.

Köklüsoy, kursların hem beceri geliştirdiğini hem de ruhsal açıdan faydalı olduğunu ifade ederek, "Danışanlarımıza ilgi ve becerileri doğrultusunda bir şeyler öğreterek toplumda daha da üretken konuma hazırlamak ve bununla beraber kurs içerisindeki sosyal uyumlarını arttırmak için kapsamlı bir şekilde destek veriyoruz." dedi.

Danışanların çalışmalarını zaman zaman sergilerle beğeniye sunduklarını anlatan Köklüsoy, atölyelerdeki çeşitli el becerisi kurslarında danışanların bağımlılıktan uzak bir yaşama kapı açtığını, bazılarının kendini geliştirerek hobiyi mesleğe dönüştürdüğünü belirtti.

Merkezden destek alan bir kadın danışanın yaklaşık 3 yıldır düzenli olarak kurslara katıldığını dile getiren Köklüsoy, "Şu anda daha üretken konuma geldi. Kendi açtığı internet sitesi üzerinden seramik ürünlerinin satışına başladı. Bu emekli danışanımız seramik alanında bir eğitmen kadar güzel işler çıkarttığı için kendisine gelen talepler doğrultusunda da bu işi bir meslek edindi." diye konuştu.

Köklüsoy, danışanların merkezdeki bu kurslardan memnuniyet duyduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

denizli, Eğitim, Sağlık, Güncel, Sanat, Son Dakika

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