Denizli'de Sivil Eğitim Uçağı Zorunlu İniş Yaptı - Son Dakika
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Denizli'de Sivil Eğitim Uçağı Zorunlu İniş Yaptı

Denizli\'de Sivil Eğitim Uçağı Zorunlu İniş Yaptı

Denizli'nin Çal ilçesinde havalanan bir sivil eğitim uçağı, bilinmeyen bir nedenle zorunlu iniş yaptı ve ters döndü. Pilot sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı, durumu iyi.

01.01.2025 15:45  Güncelleme: 15:49
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DENİZLİ'nin Çal ilçesinde sivil eğitim uçağı, zorunlu iniş yaptı. Ters dönen uçağın pilotu, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Uşak'tan Çardak Havalimanı'na gitmek için havalanan sivil eğitim uçağı, Çal ilçesi İsabey Mahallesi Ali Çeşmesi mevkisine henüz bilinmeyen nedenle zorunlu iniş yaptı. Uçak ters dönerken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Pilot, sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Denizli Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde sivil bir eğitim uçağı Uşak'tan kalkıp Çardak Havalimanı'na giderken Çal ilçesi İsabey Mahallesi Ali Çeşmesi Mevkii'nde ovaya zorunlu iniş yapmıştır. Zorunlu iniş sırasında uçak ters dönmüştür. Pilot sağlık ekiplerimizce müşahede amaçlı hastaneye sevk edilmiştir. Pilotun sağlık durumu iyidir" denildi.

'YARALANMA YOK'

Öte yandan, eğitim uçağının bağlı olduğu E.R.A.H. Havacılık Şirketi'nin sahibi Erdoğan Cabıoğlu da yaptığı açıklamada uçağın pilotunun, aday öğrenci Şükrü Yiğit Devebacak (20) olduğunu belirterek, durumunun iyi olduğunu, kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğünü söyledi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Denizli'de Sivil Eğitim Uçağı Zorunlu İniş Yaptı - Son Dakika

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