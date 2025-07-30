Denizli'nin Serinhisar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Duran Ak'ın (54) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, Yatağan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Denizli'de Traktör Devrildi: 1 Ölü - Son Dakika
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