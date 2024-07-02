Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Merkezefendi'de belirlenen eve düzenlenen operasyonda 102 gram esrar, 4 uyuşturucu hap, 6 parça taş eroin, 5 çubuklu şeker görünümlü uyuşturucu ve elektronik terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişinin işlemleri sürüyor.???????