Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
K.S. idaresindeki 20 ABV 224 plakalı otomobil, Saraylar Mahallesi 146/3 Sokak'ta, 47 yaşındaki Ömer Kırık'a çarptı.
Ağır yaralanan Kırık, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Olay yerinden kaçtığı belirtilen sürücü daha sonra gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Denizli'de Yaya Öldü, Sürücü Kaçtı - Son Dakika
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