Denizli'deki tekstil fabrikasında çıkan yangında 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Denizli'deki tekstil fabrikasında çıkan yangında 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Denizli\'deki tekstil fabrikasında çıkan yangında 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında, preslenmiş pamuk balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen yangın, diğer alanlara sıçramadan söndürüldü. Fabrikadaki bazı pamuk balyaları kullanılamaz hale geldi.

25.04.2024 22:58
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, tekstil fabrikasında çıkan yangında 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bozburun Mahallesi 7068 Sokak'taki bir tekstil fabrikasının preslenmiş pamuk balyalarının bulunduğu alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Komşu fabrikadan yardım için gelen ve bu sırada dumandan etkilenen 2 kişi Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fabrikadaki bazı pamuk balyaları kullanılamaz hale geldi.

Yangın diğer alanlara sıçramadan söndürüldü. ???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Denizli'deki tekstil fabrikasında çıkan yangında 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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