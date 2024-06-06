Denizli Kale\'de Halk Eğitimi Sergisi Açıldı

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Denizli'nin Kale ilçesinde, halk eğitimi merkezi kursiyerlerinin çalışmaları beğeniye sunuldu.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla düzenlenen serginin açılışında müzik dinletisi ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

Kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı çalışmaların bulunduğu sergiyi gezen Kaymakam Ferhat Salih Ceylan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Tıkım, kursiyerler ve usta öğreticileri tebrik etti.