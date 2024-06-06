Denizli Kale'de Halk Eğitimi Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Denizli Kale'de Halk Eğitimi Sergisi Açıldı

Denizli Kale\'de Halk Eğitimi Sergisi Açıldı

Denizli'nin Kale ilçesinde, halk eğitimi merkezi kursiyerlerinin çalışmaları Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla düzenlenen sergide sergilendi. Sergiye katılanlar müzik dinletisi ve halk oyunları gösterileriyle keyifli bir gün geçirdi.

06.06.2024 15:57
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Denizli'nin Kale ilçesinde, halk eğitimi merkezi kursiyerlerinin çalışmaları beğeniye sunuldu.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla düzenlenen serginin açılışında müzik dinletisi ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

Kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı çalışmaların bulunduğu sergiyi gezen Kaymakam Ferhat Salih Ceylan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Tıkım, kursiyerler ve usta öğreticileri tebrik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Denizli Kale'de Halk Eğitimi Sergisi Açıldı - Son Dakika

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