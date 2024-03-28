Denizli'nin Buldan ilçesinde, yangın çıkan minibüs kullanılamaz hale geldi.

AK Parti Van'ın Gürpınar ilçesinde miting düzenledi

AK Parti Van Milletvekilleri ve belediye başkan adayları, Gürpınar ilçesinde düzenlenen mitingde partililere hitap etti. AK Parti'nin belediyecilik anlayışını vurgulayan konuşmalarda, Gürpınar'ın geçmişi, yapılan hizmetler ve gelecek projeler üzerinde duruldu. AK Parti yetkilileri, Gürpınar'ın AK Parti belediyeciliği ile daha da ilerleyeceğini vurguladı.