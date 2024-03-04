Denizli\'nin Honaz ilçesinde trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Honaz ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Ramazan Gökçen (62) idaresindeki 20 U 5660 plakalı hafif ticari araç, Ovacık Mahallesi Ovacık Sokak'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Gökçen'in hayatını kaybettiğini belirledi.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale Yenice'de meydana gelen depremde Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan bir vatandaşın korkudan ikinci kattan atladığını ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından Düzce'nin Aziziye Mahallesinde yapılan 5 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Merkezde Toplum Sağlığı Merkezi ile 112 Başhekimliği birimleri de yer alıyor.
Çanakkale'de gerçekleşen 4,9'luk deprem Marmara'da pek çok ilde hissedilirken, Bursa'da yaşadığı korku nedeniyle ikinci kattan atlayan bir kişi hayatını kaybetti.
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