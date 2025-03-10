Bakanlıktan deprem bölgesinde ramazan panayırı

Bakan Kurum: "Ramazan'ın ruhu neşesi bu panayırda"

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Adıyaman, İskenderun, Kahramanmaraş ve Malatya'da depremzede vatandaşlar ve çocukları için Ramazan Panayırı düzenliyor. 2 Nisan'a kadar açık olacak panayırda Ramazan gelenekleri yaşatılıyor.

Deprem bölgesinde ailelere ve çocuklara huzurlu bir ortamda Ramazan heyecanını yaşatmak isteyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu yıl da birbirinden farklı etkinlikler hazırladı. Geleneksel Ramazan lezzetleri, Türk sanatları, meddah gösterileri, gölge oyunu, atölyeler, dinletiler ve söyleşilerin yer aldığı Ramazan Panayırı 6 Mart itibarıyla açıldı ve 2 Nisan'a kadar etkinlikler devam edecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 4 ildeki panayırlardan görüntüleri "Ramazan'ın ruhu, neşesi bu panayırda. Ramazan Panayırı'mız çocuklarımızın hiç unutmayacağı hatıralardan olacak" mesajıyla paylaştı.

4 ildeki Ramazan Panayırları hafta içi 18.30-22.30, hafta sonu 14.30-22.30 saatleri arasında açık olacak.