Deprem sonrası oluşan zemin kaymaları için çalışma başlatıldı
KAHRAMANMARAŞ - Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, deprem anında arazi kadastrolarında oluşan zemin kaymalarına ilişkin sayısal verilerin düzeltilmesi için çalışma başlatıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından depremin vurduğu illerde başlatılan çalışma Kahramanmaraş'ta da sürdürülüyor.
Kahramanmaraş'ta fay hattına yakın bölgelerde yaklaşık 6 metre, fay hattından uzaklaştıkça da bölgesel olarak 3 metre arasında kaymalar oluşmuştu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kayıkların giderilmesi için iyileştirme ve dönüşüm çalışmalarına başladı.
Ekipler talepler geldikçe arazide çalışma yapıp büroda ise sayısal verilerle haftaları çakıştırmak suretiyle, yeni veriler elde ediyor.
Arazilerde çalışma yapan Cihad Demir, "Deprem dolayısıyla 11 ilimizi etkileyen zemin kayması söz konusu. Bu zemin kaymaları Kadastro Müdürlüğü ve LİHKAB büroları olarak Kahramanmaraş bölgesini yüzde 70 oranında tamamlamış bulunuyoruz. Bazı bölgelerde 20 santimetre kaymışken bazı bölgelerde bir buçuk iki metre kaymalar oluşmuş. Depremden önce var olmuş zeminde belirli noktaları tekrar hassas bir şekilde ölçerek o bölgeler için bir parametre oluşturuyoruz. Bu parametreyi onaylatıp yerinde tekrar duvarı ölçtüğümüz de ya da zemindeki yapı ile tutuğunda zaman o bölgeyi kaydediyoruz ve onaylı hale getiriyoruz" dedi.
Son Dakika › Güncel › Deprem sonrası oluşan zemin kaymaları için çalışma başlatıldı - Son Dakika
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 8 Mart Cuma günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde Kadınlar Günü dolayısıyla bir konser verecek. Konserde soprano Serin Saybaşılı, mezzo soprano Pınar Duygu Çınar ve Gülden Vurandemir sahne alacak. Sanatçılara piyanoda Rufina Usmanova, kontrabasta Rana Çömen Olgaç ve bateride Pınar Arslan Işık eşlik edecek.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde merkez üssü olan 4 büyüklüğündeki deprem, 6 kilometre derinlikte meydana geldi. Hatay Valiliği, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ayrıca, Defne ilçesinde ağır hasarlı bir binadan beton parçalarının düştüğü ihbarı alındı ancak herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.
Sultangazi'de bir iş merkezine gelen maskeli 4 kişi, bekçiyi rehin alarak işyeri sahibinin ofisine çıktı. Ancak işyeri sahibinin olmadığını görünce bekçiyi bırakarak kaçtılar. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Elmacıoğlu isimli restoranda çıkan baca yangını, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yangının neden çıktığıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından kurulan barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken, baraka kullanılamaz hale geldi.
Antalya, yılın ilk 2 ayında yüzde 10.82 artışla 499 bin 784 yabancı misafiri ağırladı. Şubat ayında ise yüzde 17.20 artış yaşandı. Almanya, en çok ziyaretçi gönderen ülke oldu.
Karabük'te 2 yıl önce meydana gelen doğal gaz patlaması sonrası kapatılan yolun hala açılmaması, site sakinlerinin tepkisine neden oluyor. Yolun açılmaması nedeniyle yaşanan sorunlar ve belediye başkanının ilgisizliği eleştiriliyor.
Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK), geçtiğimiz 5 yılda açtığı kurslarla 10 bin kişiye ulaştı. BELMEK, verdiği ücretsiz eğitimlerle Düzcelilere istihdam kapıları açtı ve kendi işlerini kurma imkanı sağladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?