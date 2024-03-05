Deprem sonrası oluşan zemin kaymaları için çalışma başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Deprem sonrası oluşan zemin kaymaları için çalışma başlatıldı

Kahramanmaraş'ta deprem sonrası oluşan zemin kaymalarının düzeltilmesi için çalışma başlatıldı. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ekipleri, arazide çalışmalar yaparak sayısal veriler elde ediyor. Zemin kaymalarının düzeltilmesi için iyileştirme ve dönüşüm çalışmaları yapılıyor.

05.03.2024 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deprem sonrası oluşan zemin kaymaları için çalışma başlatıldı

KAHRAMANMARAŞ - Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, deprem anında arazi kadastrolarında oluşan zemin kaymalarına ilişkin sayısal verilerin düzeltilmesi için çalışma başlatıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından depremin vurduğu illerde başlatılan çalışma Kahramanmaraş'ta da sürdürülüyor.

Kahramanmaraş'ta fay hattına yakın bölgelerde yaklaşık 6 metre, fay hattından uzaklaştıkça da bölgesel olarak 3 metre arasında kaymalar oluşmuştu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kayıkların giderilmesi için iyileştirme ve dönüşüm çalışmalarına başladı.

Ekipler talepler geldikçe arazide çalışma yapıp büroda ise sayısal verilerle haftaları çakıştırmak suretiyle, yeni veriler elde ediyor.

Arazilerde çalışma yapan Cihad Demir, "Deprem dolayısıyla 11 ilimizi etkileyen zemin kayması söz konusu. Bu zemin kaymaları Kadastro Müdürlüğü ve LİHKAB büroları olarak Kahramanmaraş bölgesini yüzde 70 oranında tamamlamış bulunuyoruz. Bazı bölgelerde 20 santimetre kaymışken bazı bölgelerde bir buçuk iki metre kaymalar oluşmuş. Depremden önce var olmuş zeminde belirli noktaları tekrar hassas bir şekilde ölçerek o bölgeler için bir parametre oluşturuyoruz. Bu parametreyi onaylatıp yerinde tekrar duvarı ölçtüğümüz de ya da zemindeki yapı ile tutuğunda zaman o bölgeyi kaydediyoruz ve onaylı hale getiriyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Deprem, Deprem, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deprem sonrası oluşan zemin kaymaları için çalışma başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • MDOB Kadınlar Günü Konseri
    11:43 MDOB Kadınlar Günü Konseri

    Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 8 Mart Cuma günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde Kadınlar Günü dolayısıyla bir konser verecek. Konserde soprano Serin Saybaşılı, mezzo soprano Pınar Duygu Çınar ve Gülden Vurandemir sahne alacak. Sanatçılara piyanoda Rufina Usmanova, kontrabasta Rana Çömen Olgaç ve bateride Pınar Arslan Işık eşlik edecek.

  • Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
    11:42 Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Hatay'ın Samandağ ilçesinde merkez üssü olan 4 büyüklüğündeki deprem, 6 kilometre derinlikte meydana geldi. Hatay Valiliği, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ayrıca, Defne ilçesinde ağır hasarlı bir binadan beton parçalarının düştüğü ihbarı alındı ancak herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

  • Sultangazi'de İş Merkezi Baskını: Maskeli 4 Kişi Bekçiyi Rehin Aldı
    11:42 Sultangazi'de İş Merkezi Baskını: Maskeli 4 Kişi Bekçiyi Rehin Aldı

    Sultangazi'de bir iş merkezine gelen maskeli 4 kişi, bekçiyi rehin alarak işyeri sahibinin ofisine çıktı. Ancak işyeri sahibinin olmadığını görünce bekçiyi bırakarak kaçtılar. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Kayseri'deki Restoranda Çıkan Baca Yangını Söndürüldü
    11:41 Kayseri'deki Restoranda Çıkan Baca Yangını Söndürüldü

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Elmacıoğlu isimli restoranda çıkan baca yangını, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yangının neden çıktığıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Antakya ilçesinde barakada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
    11:41 Antakya ilçesinde barakada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

    Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından kurulan barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken, baraka kullanılamaz hale geldi.

  • Antalya, Yılın İlk 2 Ayında Yabancı Misafir Sayısını Artırdı
    11:41 Antalya, Yılın İlk 2 Ayında Yabancı Misafir Sayısını Artırdı

    Antalya, yılın ilk 2 ayında yüzde 10.82 artışla 499 bin 784 yabancı misafiri ağırladı. Şubat ayında ise yüzde 17.20 artış yaşandı. Almanya, en çok ziyaretçi gönderen ülke oldu.

  • Karabük'te doğal gaz patlaması sonrası kapatılan yolun açılmaması tepkiyle karşılanıyor
    11:41 Karabük'te doğal gaz patlaması sonrası kapatılan yolun açılmaması tepkiyle karşılanıyor

    Karabük'te 2 yıl önce meydana gelen doğal gaz patlaması sonrası kapatılan yolun hala açılmaması, site sakinlerinin tepkisine neden oluyor. Yolun açılmaması nedeniyle yaşanan sorunlar ve belediye başkanının ilgisizliği eleştiriliyor.

  • BELMEK, 5 Yılda 10 Bin Kişiye Ulaştı
    11:39 BELMEK, 5 Yılda 10 Bin Kişiye Ulaştı

    Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK), geçtiğimiz 5 yılda açtığı kurslarla 10 bin kişiye ulaştı. BELMEK, verdiği ücretsiz eğitimlerle Düzcelilere istihdam kapıları açtı ve kendi işlerini kurma imkanı sağladı.


10:24 Hatay’da 4 büyüklüğünde deprem Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
09:44 MİT ve Emniyet’ten MOSSAD operasyonu Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı MİT ve Emniyet'ten MOSSAD operasyonu! Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı
08:54 Polis ve bekçilerin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik Çizimler Resmi Gazete’de yayımlandı Polis ve bekçilerin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik! Çizimler Resmi Gazete'de yayımlandı
05:47 TEM Otoyolu’nda korkunç kaza Yolun karşısına geçmeye çalışan 4’ü aynı aileden 5 kişi öldü TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışan 4'ü aynı aileden 5 kişi öldü
11:35 İstanbul PERDER, Ramazan Ayında Kırmızı Et Fiyatlarını Sabitledi İstanbul PERDER, Ramazan Ayında Kırmızı Et Fiyatlarını Sabitledi
11:34 Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal
11:09 Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti
10:43 Arda Güler Süper Lig’e geri mi dönüyor Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı Arda Güler Süper Lig'e geri mi dönüyor? Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı
10:32 AYM araç sahipleriyle ilgili kararı iptal etti AYM araç sahipleriyle ilgili kararı iptal etti
10:32 DolarTL 31,6000 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 31,6000 seviyesinden işlem görüyor
10:30 Motosikletle dünyayı gezen kadına tecavüz edenler yakalandı Kafalarına maske taktılar Motosikletle dünyayı gezen kadına tecavüz edenler yakalandı! Kafalarına maske taktılar
10:18 New York’ta okula yürüyen kız çocuğu, yolda kopmuş kol buldu New York'ta okula yürüyen kız çocuğu, yolda kopmuş kol buldu
09:47 300 bin lira maaşı var ama eleman bulunamıyor 300 bin lira maaşı var ama eleman bulunamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 11:45:17. #1.11#
SON DAKİKA: Deprem sonrası oluşan zemin kaymaları için çalışma başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement