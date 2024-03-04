Depremin görünmez kahramanlarına moral kampı - Son Dakika
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Depremin görünmez kahramanlarına moral kampı

Kilis İl AFAD Müdürlüğü, afetlerde AFAD çalışanları ve gönüllüler için moral kampı düzenledi. Depremlerde ön safta mücadele eden gönüllüler, doğa yürüyüşü, açık hava sineması, kamp ateşi gibi etkinliklerle moral depoladılar. Etkinlik, Kilis'in Musabeyli ilçesindeki Balıklı Göleti'nde gerçekleştirildi.

04.03.2024 23:15  Güncelleme: 23:17
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Depremin görünmez kahramanlarına moral kampı

KİLİS - Kilis İl AFAD Müdürlüğü tarafından afetlerde AFAD çalışanları ile beraber ön safta mücadele eden gönüllüler için "moral kampı" düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri başta olmak üzere 11 ilde yaşanan afetlerde, AFAD çalışanları ile beraber ön safta mücadele eden gönüllüler için Kilis İl AFAD Müdürlüğü tarafından "moral kampı" düzenlendi.

Çocukları ve yakınlarıyla birlikte kampa katılan personeller ve gönüllüler, iki gün boyunca doğa yürüyüşü, açık hava sineması, kamp ateşi, şiir okuma yarışı ile eğlenerek moral depoladılar. Akşam kamp ateşi yakıp, şiirler söyleyen gönüllüler ve personeller, Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Balıklı Göleti'nde 2 gün boyunca doğayla iç içe zaman geçirdi.

Depremlerden sonra stres ve yorgunluğu atmak için böyle bir etkinliğe ihtiyaçlarının olduğunu söyleyen AFAD gönüllüsü Buse Özdemir, "AFAD İl Müdürlüğünden destek alarak bu gün doğayla iç içe güzel bir kamp yapıyoruz. Buradaki arkadaşlarımızla birlikte sinema, doğa yürüyüşü gibi etkinlikler yaptık. Organik besinlerle birlikte temiz hava ile birlikte günümüzü geçirdik. Kilis'te keşfedilmemiş doğa alanlarını keşfetmeye çalışıyoruz. Güzel bulduğumuz yerleri üniversitedeki arkadaşlarımıza anlatarak onları bu bölgelere getirmeye çalışıyoruz" dedi.

6 Şubat depremlerinden sonra yapılan etkinliklerin kendileri için iyi geldiğini söyleyen Leyla İbin, "Depremlerden sonra morallerimiz çok bozuktu ve AFAD ekibi ile paylaştığımızda böyle bir etkinlik planladık. Bizi böyle güzel doğa ile yan yana bırakan ekibe çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

AFAD ekiplerinin planlamış olduğu moral kampına eşi ve kızıyla katıldığını söyleyen Betül Bayır ise, "Planlanan kampa ailecek katıldık ve bizim için çok eğlenceli oldu. Kızım küçük olduğu için endişeli geldik ama çok şükür zorlanmadık. Kampı sorunsuz geçirdik ve çok eğlenceli bir etkinlik oldu" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Musabeyli, Kilis, AFAD, Sağlık, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremin görünmez kahramanlarına moral kampı - Son Dakika

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